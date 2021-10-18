Чтобы узнать страшную правду о смерти украинского военного и хирурга, матери погибшего мужчины пришлось долго добиваться эксгумации его тела.

Женщина не согласилась с простым выводом, что ее сын 38-летний хирург и военнослужащий Олег Бенца из Тернополя умер, "потому что так бывает". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Олег Бенца умер в родной больнице родного Тернополя в 38 лет. Он работал здесь хирургом, но во время войны поехал спасать украинских воинов на Донбассе. На здоровье не жаловался. Более того собирался ехать в Конго миротворцем, для этого успешно прошел медкомиссию.

В результате выяснилось, что хирурга залечили до смерти, а затем для сокрытия следов преступления из его тела вырезали органы. По ее словам, диагноз сына якобы – острый панкреатит. Он пришел в больницу в пятницу, ему становилось все хуже, но в больнице не хотели делать ни КТ, ни МРТ - ссылались на то, что уже пятница, а потом суббота и воскресенье.

Удивительно то, что заявление на отказ от вскрытия пишет двоюродный брат, якобы по просьбе матери. А мать, которая живет в США об этом ничего не знает, успевает приехать на похороны сына и требует объяснений врачей и вскрытия тела. Ей отказывают, а медицинской карты сына не отдают. Все очень странно.

Анна Бенци убеждена, что сыну ввели противопоказанный препарат, который и стал причиной его смерти через три дня после госпитализации. Учитывая все это, мать Олега решила обратиться в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "врачебная ошибка".

Эксгумация тела мужчины раскрыла вообще шокирующие подробности: диафрагма со следами вмешательства, не было кишечника, желудка, поджелудочной железы, селезенки, части печени.

Напомним, не стало выдающегося украинца, его подвиги вошли в историю.

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