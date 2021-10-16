Помер полковник запасу, ветеран визволення Одеси Микола Московой - ветерану було 97 років, він був одним з 4 визволителів, які залишилися в Одесі.

Як зазначається, Московой був полковником запасу, ветераном-визволителем Одеси. Про це повідомили на офіційному сайті міста Одеси.

Свої співчуття висловив мер міста Геннадій Труханов: "Микола Іванович - справжній приклад мужності і стійкості, а ще любові до рідного міста і країни. Микола Московой залишив після себе велику пам'ять про подвиг, який обов'язково потрібно передавати молодому поколінню одеситів".

Микола Московой народився 27 січня 1924 року і вже в 17 років опинився в армії.



В армії він поєднував спеціальності сапера і розвідника. Підрозділи, де він служив, звільняли Україну, Молдову, потім билися на території Румунії, Австрії, Югославії та Чехословаччини.

Для багатьох солдатів війна закінчилася в 1945 роки, але сержант Московой аж до 1948 року займався розмінуванням територій, на яких йшли бої Другої світової війни.

Микола Московой закінчив військовий інститут, служив у різних частинах по всьому Радянському союзу, а у відставку вийшов у званні полковника політуправління Одеського військового округу. За бойові заслуги фронтовик нагороджений численними орденами і медалями.



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