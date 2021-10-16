Що сталося і кадри з місця

Смертельна аварія сталася на столичній Оболоні в Києві - п'яний водій вантажівки MAN зніс двох чоловіків, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

Трагедія сталася в п'ятницю, 15 жовтня, на трасі по вулиці Степана Бандери. Деталі дорожньо транспортної пригоди повідомило видання Obozrevatel.

Постраждалих 1977 і 1996 років народження після аварії госпіталізували в лікарню з травмами. При цьому водія вантажівки 1974 року народження затримали вже на Столичному шосе. Драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю в організмі.

Одним з постраждалих у ДТП виявився історик Олександр Зінченко.

На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що його друг Олександр Шибицький помер у лікарні, незважаючи на старання лікарів з порятунку його життя. Через тиждень йому повинно було виповнитися 25 років, він у травні втратив батька.

Зінченко продовжує перебувати в лікарні, але його життю ніщо не загрожує. Він закликає українців допомогти матері його загиблого друга.

За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

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