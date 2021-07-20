У серпні 2021 року в Україні буде 10 офіційних вихідних
24 серпня в Україні відзначається День Незалежності, який є неробочим днем. Цього року це свято припадає на вівторок, у зв'язку з цим понеділок, 23 серпня буде вихідним. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну, повідомляє Politeka.net.
Відпрацьовувати 23 серпня потрібно буде в суботу - 28-го.
В результаті в українців буде чотири вихідних - з 21 по 24 серпня. Традиційні вихідні цього року випали на 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.
Крім Дня Незалежності в серпні відзначатимуться Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря та інші свята.
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Зазначимо, всього у 2021 році в Україні - 115 офіційних неробочих днів. 104 з них є традиційні, решта 11-державні свята.
Зазначимо, за статтею 71 Кодексу законів про працю, забороняється робота у вихідні, і несе лише винятковий характер залучення до праці в зазначений період.
За статтею 67 Кодексу гарантується безперервний відпочинок працівника щотижня: при п'ятиденному робочому тижні - два вихідних, а при шестиденному – один вихідний.
Відповідно до статті 50 КЗпП тривалість робочого часу співробітників не повинна бути вище 40 годин на тиждень.
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