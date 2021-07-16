В Киеве сократят рабочий день

Об этом сообщили в Шевченковской районной государственной администрации, передает "meta.ua".

"С учетом репетиции парада к 30-летию с провозглашения независимости Украины просим владельцев офисов, работодателей и других субъектов хозяйствования, которые размещены или прилегают к Майдану Независимости, улице Крещатик, улице Большой Васильковской и проспекту Победы, сократить рабочий день для своих работников до 13:00 в дни проведения репетиций", - говорится в сообщени.

Репетиции к празднику пройдут 17, 19 и 21 августа. В эти дни рабочие часы сократятся до 13: 00.

К слову, в Киеве спасатели помогли ребенку

Родители парня позвонили в ГСЧС.

Спасатели сняли гайку с пальца 12-летнего парня -ребенок надел ее ради забавы.

Это произошло 13 июля в многоэтажке на улице Кондратюка. Сотрудникам ГСЧС пришлось применить специальный электроинструмент, чтобы снять гайку с пальца.

Вместе с медиками ГСЧС провели беседу с парнем и его родителями.

К счастью, медицинская помощь не понадобилась, здоровью парня ничего не угрожает.

Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.