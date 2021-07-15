В августе украинцев ждет дополнительный выходной и рабочая суббота

Как сообщает Politeka.net, украинцы насладятся длинными выходными в августе. Так, в августе 2021 года в Украине будет десять официальных выходных. Также украинцев ждут нерабочие субботы и воскресенья : 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

В августе в Украине будет дополнительный выходной день благодаря празднованию 30-го Дня Независимости. Указанный праздник ежегодно отмечается 24 августа. В 2021 году он приходится на вторник, в связи с чем рабочий день будет в понедельник, 23 августа.

Также украинцев ждет празднование Дня государственного флага Украины, 23 августа. Этот день будет выходным, но его придется отработать в субботу 28 августа.

Последний месяц лета будет богат и религиозными праздниками. Мы будем отмечать три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый.

Праздники в августе 2021 года, которые ждут украинцев:

1 августа - День инкассатора; Дeнь Воздушных сил Вооруженных сил Украины

2 августа - Ильин день; День аэромобильных войск

5 августа - Международный день светофора

8 августа - День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя

9 августа - Международный день коренных народов мира

12 августа - Международный день молодежи

14 августа - Медовый спас; Начало Успенского поста

15 августа - День археолога

19 августа - Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника

23 августа - День Государственного Флага Украины

24 августа - День Независимости Украины

27 августа - Ореховый (Хлебный) Спас; Окончание Успенского поста

28 августа - День авиации Украины; День дальнобойщика

29 августа - День шахтера.

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