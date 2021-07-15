В августе украинцев ждет дополнительный выходной и рабочая суббота
Как сообщает Politeka.net, украинцы насладятся длинными выходными в августе. Так, в августе 2021 года в Украине будет десять официальных выходных. Также украинцев ждут нерабочие субботы и воскресенья : 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.
В августе в Украине будет дополнительный выходной день благодаря празднованию 30-го Дня Независимости. Указанный праздник ежегодно отмечается 24 августа. В 2021 году он приходится на вторник, в связи с чем рабочий день будет в понедельник, 23 августа.
Также украинцев ждет празднование Дня государственного флага Украины, 23 августа. Этот день будет выходным, но его придется отработать в субботу 28 августа.
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Праздники в августе 2021 года, которые ждут украинцев:
- 1 августа - День инкассатора; Дeнь Воздушных сил Вооруженных сил Украины
- 2 августа - Ильин день; День аэромобильных войск
- 5 августа - Международный день светофора
- 8 августа - День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя
- 9 августа - Международный день коренных народов мира
- 12 августа - Международный день молодежи
- 14 августа - Медовый спас; Начало Успенского поста
- 15 августа - День археолога
- 19 августа - Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника
- 23 августа - День Государственного Флага Украины
- 24 августа - День Независимости Украины
- 27 августа - Ореховый (Хлебный) Спас; Окончание Успенского поста
- 28 августа - День авиации Украины; День дальнобойщика
- 29 августа - День шахтера.
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