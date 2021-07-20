В августе 2021 года в Украине будет 10 официальных выходных

24 августа в Украине отмечается День Независимости, который является нерабочим днем. В этом году это праздник приходится на вторник, в связи с этим понедельник, 23 августа будет выходным. Об этом говорится в распоряжении Кабмина, сообщает Politeka.net.

Отрабатывать 23 августа нужно будет в субботу - 28-го.

В результате у украинцев будет четыре выходных - с 21 по 24 августа. Традиционные выходные в этом году выпали на 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

Кроме Дня Независимости в августе будут отмечаться Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, День Воздушных сил Вооруженных cил Украины, День шахтера и другие праздники.

Отметим, всего в 2021 году в Украине - 115 официальных нерабочих дней. 104 из них являются традиционные, остальные 11 - государственные праздники.

Отметим, по статье 71 Кодекса законов о труде, запрещается работа в выходные, и несет лишь исключительный характер привлечения к труду в указанный период.

По статье 67 Кодекса гарантируется непрерывный отдых работника каждую неделю: при пятидневной рабочей неделе - два выходных, а при шестидневной – один выходной.

Согласно статье 50 КЗоТ продолжительность рабочего времени сотрудников не должна быть выше 40 часов в неделю.

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