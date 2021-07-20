В августе 2021 года в Украине будет 10 официальных выходных
24 августа в Украине отмечается День Независимости, который является нерабочим днем. В этом году это праздник приходится на вторник, в связи с этим понедельник, 23 августа будет выходным. Об этом говорится в распоряжении Кабмина, сообщает Politeka.net.
Отрабатывать 23 августа нужно будет в субботу - 28-го.
В результате у украинцев будет четыре выходных - с 21 по 24 августа. Традиционные выходные в этом году выпали на 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.
Кроме Дня Независимости в августе будут отмечаться Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, День Воздушных сил Вооруженных cил Украины, День шахтера и другие праздники.
Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"
Дожди размыли кладбище на Одесчине, обнажив захоронения: останки разбросаны посреди дороги
Грустная Кухар из "Танців з зірками" объявила о завершении важного этапа в своей жизни: "Впереди много перемен!"
Жена "Холостяка" Добрынина призналась, что медработники сказали о ее ребенке: "Удивлялись, как много он..."
Самая богатая певица Украины поразила кадрами, как проходят ее вечера на отдыхе: «Аж мурашки по коже»
Отметим, всего в 2021 году в Украине - 115 официальных нерабочих дней. 104 из них являются традиционные, остальные 11 - государственные праздники.
Отметим, по статье 71 Кодекса законов о труде, запрещается работа в выходные, и несет лишь исключительный характер привлечения к труду в указанный период.
По статье 67 Кодекса гарантируется непрерывный отдых работника каждую неделю: при пятидневной рабочей неделе - два выходных, а при шестидневной – один выходной.
Согласно статье 50 КЗоТ продолжительность рабочего времени сотрудников не должна быть выше 40 часов в неделю.
Напомним, что рабочие дни сократятся до 13:00: украинцев предупредили о решении властей
Как сообщала Politeka ранее, украинцы насладятся длинными выходными
Также Politeka писала, что празднование Ивана Купала обернулось несчастьем для украинца