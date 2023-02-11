Переселенец Роман Журавский из Торецка, который жил в том самом доме в Днепре, рассказал о предчувствии матери.

Как пишет Politeka.net, 14 января в дом на Победы в Днепре попала российская ракета, в результате чего целый подъезд обрушился до основания. Спасательные работы удалось завершить спустя несколько суток. После разборов завалов уже глава Днепропетровской ОГА отчитался, что 46 человек погибли, а также столько же пропавших без вести, и еще 80 человек ранены. Среди жителей дома была и семья Журавских, которые переехали в Днепр в 14-м году из Торецка. Об этом передает "Днепр.TV".

Роман Журавский решил в интервью рассказать о том дне. Как отметил переселенец, на момент взрыва дома находилась только мать, а все семейство отправилось в церковь. В момент взрыва он разговаривал со своей матерью по телефону.

"Слышу, как упала трубка и секунд через 7 я слышу, как доносится звук взрыва", - поделился Роман.

Пострадавший добавил, что мама почувствовала свою смерть и хотела попрощаться.

"Она говорит, что Господь сказал, что заберет ее сегодня, но если это не произойдет сегодня, лучше съехать из этой квартиры, найти другое жилье", - передал последние слова Роман, которые услышал от матери перед взрывом. Также переселенец добавил, что погибшая хотела попрощаться со старшим сыном, но не смогла дозвониться ему.

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