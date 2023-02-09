Психологиня Ольга Ботвинова, проживавшая с мужем в доме на Набережной Победы в Днепре, который разрушила в январе российская ракета, рассказала о событиях того дня.

Ольга рассказала DW считает день ракетного удара своим вторым днем ​​рождения, а свое спасение называет чудом.

“В этот день 14 января, как ни странно, мы строили планы на полгода вперед. Было просто удивительное настроение… И это было одно из знаков, что я не собиралась умирать", - говорит Ольга Ботвинова.

Она рассказала, что буквально за 10 минут до взрыва находилась в комнате которой уже нет. Ольга работала за ноутбуком, и только потому, что мужчина позвал ее в соседнюю комнату, осталась жива.

"Муж меня зовет в соседнюю комнату. Я иду к нему, мы берем одеяло, накрываемся и буквально через десять минут произошло то, что произошло", - рассказала Ольга.

Из-за взрыва ее ранило, но ее муж, по образованию медик перевязал ей голову футболкой. Супруги сначала хотели спуститься по лестнице, но увидели что дом разрушен и за дверью — пропасть.

Муж Ольги Евгений взял фонарик и начал подавать сигналы спасателям, которые пришли на помощь и спустили супругов.

На следующий день Ольга и Евгений узнали, что российские оккупанты разрушили снарядом их квартиру в Херсоне, из которой они выехали в Днепр.

Ольга признается, что это уже в третье из-за россиян им пришлось обнулять жизнь. В 2014 году она с мужем уехала из Донбасса, поселились в Херсоне, затем пришлось бежать в Днепр. А сейчас Ольга с мужем живут в квартире, которую им предоставили незнакомые супруги, которые откликнулись в соцсети и предложили помощь. Всю одежду и вещи тоже предоставили знакомые и незнакомые люди.

Несмотря на все испытания Ольга пытается думать о позитиве, чтобы "не чувствовать себя всю жизнь жертвой". Она придумывает новые проекты психологической помощи пострадавшим от войны.

"Люди, такое впечатление, объединились в большую суперсилу, которой делились с нами", - с упоением говорит психологиня. Ее муж уже вернулся на работу в больницу, а она в ближайшее время намерена провести психологический мастеркласс.

Напомним, Тимур и Каролина в одно мгновение потеряли своих родителей - семья только летом переехала в Днепр из Никополя, спасаясь от обстрелов.

Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.

Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.