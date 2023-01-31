Жительница Днепра в день, когда вражеская ракета попала в ее дом, спасала детей.

Пока Надежда Ярошенко на операции спасала чужого ребенка, ее сына, 12-летнего Ростислава, вытаскивал из-под завалов бывший тренер Юрий Васецкий, об этом стало известно в эфире телемарафона, сообщает "24 канал".

Мужчина вспоминает, что по решетке залез на третий этаж, пока его страховали другие люди. Так он и спас ребенка.

Родители маленьких пациентов Надежды бесплатно помогли ей предоставив жилье и все, что могло понадобиться семье в первые дни.

"У подъезда меня встречали родители моих пациентов. Из разных семей. Они стояли с одеялами, с подушками. Я была поражена и умилена. Я плакала",

– рассказала Надежда.

Ранее сообщалось, что в Днепре возле уничтоженной вражеской ракетой жилой многоэтажки местные жители устроили пикет.

В митинге приняли участие неравнодушные горожане, пришедшие высказать свою гражданскую позицию.

Жители Днепра призывают мир предоставить Украине системы ПВО и дальнобойные ракеты.

В руках украинцы держали плакаты: "Я – Днепр и я могла умереть", "ATACMS = наши жизни", "Россия - страна-террорист", "Россия убивает наших детей".

Напомним, чуда не произошло - родителей спасенной девушки нашли среди погибших.

Также стало известно о гибели известного тренера - он спешил к жене и ожидавшим его на улице детям, и заскочил ненадолго домой.

Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.