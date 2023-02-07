Как пишет Politeka.net, мэр Новомосковска Сергей Резник сообщил о новой потере города. Как оказалось, погиб в боях за Бахмут 34-летний доброволец Павел Гарькавый. Об этом политик сообщил на своей страничке в Фейсбук.

"Снова болезненная потеря в Новомосковске.

Под Бахмутом погиб наш земляк 34-летний Павел Горьковый.

Без отца остались два сына.

Павел был одним из первых добровольцев, отправившихся на фронт из нашего города, сразу после начала полномасштабного вторжения. Всегда на передовой, на горячих направлениях этой войны. Он боролся за свободу Украины от злой воли чужаков. Настоящий герой.

Искренние соболезнования семье Павла. Мы навсегда сохраним память о его жертвенности, о его подвиге.

Вечная слава нашему Герою", - написал Резник в блоге.

Украинцы в комментариях присоединились к скорби:

"Вечная память и вечный покой Герою нашему земляку, Сострадание родным и близким, так жалко что мы теряем молодых наших ребят";

"Плохое известие к матери, лежащей в постели не один год, и к отцу, который жалуется у больной матери";

"Этого паренька я знал лично, когда жил в Кулебовке. Работал у меня в ландшафтном дизайне в 2013 году. Очень жаль((((".

[embed]https://www.facebook.com/sergei.reznik.1/posts/pfbid07RwTumxsXRAvRj5cndDb9skygUCDyRunmkpH7xtbCk8t5t8LbVzc6u4Astw6xiGil?__cft__

Напомним, россиянин открыл стрельбу в кафе на Днепропетровщине, кадры: выстрелил 11 раз

А еще Politeka сообщала, что экс-гаишник лишил жизни 24-летнего парня, вступившегося за прохожих

Также Politeka писала, что 24-летний парень под Днепром отдал жизнь, защищая случайных прохожих