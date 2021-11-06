2022 год в целом оценивают как благоприятный и полный возможностей, однако некоторым знакам все придется потрудиться больше остальных, чтобы получить желаемый результат.

Астрологи издания Herway предупредили, представителям каких знаков Зодиака ждут испытания.

Овен

В этом году решения и пожелания Овнов могут иметь неприятные последствия. Пришло время, когда жизнь преподнесет урок. При этом астрологи отмечают, что в конечном итоге все будет хорошо, но главное - продолжать настаивать и не сдаваться, какой бы сложной ни была ситуация.

Лев

2022 год подарит Львам возможность сиять ярко, как никогда. Единственная загвоздка только в том, что важно не забывать заботиться о себе. Важно беречь энергию, не растрачивая ее по пустякам, ведь велика вероятность сгореть.

Весы

Представители знака столкнутся с эмоциями, которые сдерживали все это время. Астрологи советуют Весам не бояться, что бы ни случилось. Ведь, самое умное, что можно сделать - это встретиться лицом к лицу с этими чувствами. От них не нужно прятаться, ли пытаться заглушить. Рано или поздно они обязательно появятся. Это вопрос времени. Предотвратить это, просто проигнорировав, не получится.

Скорпион

Если представители знака решат встать на путь трансформации, то будут удивлены наградами. Однако для того, чтобы пойти по этому пути, требуется мужество. Выигрывают только те, кто осмелится.

Астрологи советую Скорпионам воспользоваться силой своего разума и не бояться делать то, чего никогда раньше не делали. Остальное со временем встанет на свои места.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака потеряют деньги в ноябре.

Также Politeka писала, Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в 2022 году.