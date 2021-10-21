Гороскоп на 2022 год от Павла Глобы рассказывает про знаки Зодиака, которым в следующем году часто будет не везти в работе, любви и финансах.
В целом - придется преодолевать огромные трудности трем знакам Зодиака. Символ следующего года - Черный Водяной Тигр будет немилостивым, пишет TV.uа.
Раки
Ракам следует начать 2022 год с успокоения нервов и придержать амбиции. Ведь именно от принятых на ясную голову решений будет зависеть успех в бизнесе или карьере. Намечаются трудности и в семейной жизни. В частности, существует риск возникновения разногласий.
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Львы
В семье Львов в следующем году есть вероятность склок, ссор и скандалов, если не удастся справиться со своей высокомерностью. Павел Глоба также рекомендует Львам все дела, которыми вы будете заниматься, выполнять поочередно. Иначе уже к середине 2022 года рискуете быть выжатыми как лимон.
Козерог
Павел Глоба говорит, что вы можете столкнуться с безденежьем, потерей работы, упадком бизнеса. Для Козерога успех будет зависеть от мелочей. Важную роль сыграют "погода в доме" и повышение профессиональных навыков. Без надежного тыла и поддержки друзей преодолеть преграды будет сложно.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет время больших взлетов осенью.
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