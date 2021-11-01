Некоторым знакам Зодиака следует приготовиться к неприятным испытаниям, так как их ждут денежные трудности уже в начале последнего месяца осени.
Астрологи дали совет каждому из них, как уберечься в это непростое для них время, пишет SlovoFraza.
Овен
В этом месяце постарайтесь побольше сохранять и поменьше тратить. Если же вы планируете крупную покупку, то ее лучше отложить на следующий месяц. Стоит избегать финансовых авантюр.
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В работе нужно быть аккуратнее с деньгами и документами. Также ноябрь не лучшее время начинать новые дела и проекты.
Близнецы
Близнецам стоит остерегаться финансового обмана, неразумных трат. Есть риск финансовых сложностей из-за неверных решений.
В карьере август станет отличным месяцем для новых возможностей. Успехом увенчаются оригинальные идеи, необычный подход к решению задач.
Скорпион
Наступает идеальное время, чтобы пересмотреть расходы, а также выяснить, на что уходят деньги. Внимательнее стоит быть при оплате товаров и услуг картой или через интернет.
В работе возникнут текущие конфликты, которые в итоге окажутся проходящими. Прислушайтесь к критике в свой адрес и не принимайте важных решений в эмоциях.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет время больших взлетов осенью.
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