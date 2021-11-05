Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, когда в стране начнут делать третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса.
Об этом глава Минздрава заявил в кулуарах Верховной Рады.
"Как только мы перешагнем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы или повторной вакцинации", - сказал Ляшко.
По словам чиновника, черту в 50% вакцинированного населения преодолел только Киев, где 55% привиты хотя бы первой дозой. 40% прошли Киевская, Полтавская и Днепровская области.
Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил дополнительные дозы в Украине будут рекомендованы отдельным категориям граждан. А именно, людям, которым сделали трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, которые имеют иммунодефицитные состояния - первичные или приобретенные.
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С начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 848 929 прививок.
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