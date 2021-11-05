Медик назвал больных из группы риска, которые попадают в больницу в критическом состоянии.

Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Дыняк, передает "Апостроф".

90% заражений – это легкая или средняя тяжесть течения болезни, но ряд заболеваний и состояний грозит тяжелой формой Covid-19.

"Если мы берем ковид, то больше 90% – это легкая или средняя тяжесть течения болезни, которая не требует кислорода. Остальные это те, кто страдает ожирением, гипертонической болезнью, сахарным диабетом", - отметил Дыняк.

По словам медика, есть риск тяжелого течения ковида и у людей со страхами, депрессиями, тревожными состояниями.

Ранее мы писали, в Одессе врачи "ковидных" больниц выписывают пациентам мало того, что неэффективные лекарства, так еще и дорогостоящие.

Так, к примеру врачи назначают препарат "Ремдесивир", стоимость одного флакона составляет 3600 гривен. Зачастую выписывают по 10 флаконов этого препарата, на сумму 36 тысяч гривен.

В тоже время ВОЗ признала "Ремдесивир" неэффективным.

Напомним, что одессит с инсультом не дождался помощи врачей: "Все места заняты пациентами с COVID-19"

Как сообщала Politeka, пик коронавируса приближается к Одессе, названа дата: "После этого можно будет..."

Также Politeka писала, в Одессе морги переполнены, тела оставляют на полу: ритуальщики рассказали о катастрофе в городе