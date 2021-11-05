Работники, которые подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, будут отстранены от выполнения обязанностей до того момента пока сделают прививку.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в Укринформе.

Соответствующий приказ Министерства здравоохранения вступает в силу8 ноября 2021 года.

Обязательной вакцинации будут подлежать:

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

работники местных государственных администраций и их структурных подразделений;

работники образовательных и научных учреждений независимо от формы собственности.

Главный санврач отметил, что указанные профессии попали в этот список в первую очередь для обеспечения бесперебойной и безопасной работы органов исполнительной власти на национальном и местном уровнях и учебных заведений.

Кроме того, работники этих учреждений и предприятий имеют высокий риск заболеть COVID-19, поскольку имеют много социальных контактов во время работы.

При отстранении от работы из-за отсутствия прививок заработная плата не сохраняется.

При этом те, у кого есть абсолютные или временные противопоказания к вакцинации отстранены не будут. Им нужно будет предоставить соответствующее медицинское заключение. Форма справки №028 находится на утверждении центральных органов исполнительной власти, в справке не будет указываться диагноз.

Если противопоказания временные, то такое медицинское заключение, такая справка, будет выдаваться на определенный промежуток времени – от 3 или более месяцев. По прошествии этого срока человеку нужно будет вакцинироваться.

Справка будет введена уже с понедельника.

Те, кто получил одну дозу вакцины, могут продолжать работать. Сейчас в пунктах вакцинации есть возможность как получить справку по форме 063 о проведении одной прививки, так и после вакцинации загрузить приложение "Дія" (либо использовать портал "Дія", чтобы не устанавливать приложение) и сгенерировать желтый COVID-сертификат.

Главный госсанврач сообщил, что утверждение такого перечня профессий, для которых вакцинация будет обязательной, находится в компетенции Министерства здравоохранения и регулируется основами законодательства о здравоохранении, а также ст. 12 Закона Украины о защите населения от инфекционных болезней.

Постановлением № 1236, которое регулирует основные карантинные требования и ограничения, также предусмотрено, что отстранению от исполнения профессиональных обязанностей будут подлежать именно те работники, которые отказываются или уклоняются от проведения вакцинации.

Отметим, Украина оказалась в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 249 343 498 случаев инфицирования, из них 509 764 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 045 077 человек, из них 7 419 за минувшие сутки.

Украина занимает третью позицию по летальным случаям.

Напомним, «тяжелая» пациентка попала в больницу якобы после вакцинации: она сделала признание.

Как сообщала Politeka, врач не смогла попасть на работу из-за "бунта" антивакцинаторов.

Также Politeka писала, что ковидный коллапс назревает в больницах: "из 274 больных только 3 вакцинированы"