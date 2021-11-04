В Украине не хватает водителей для авто ритуальных услуг - сообщает Глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков.
Михаил Тонконогий сообщил, что из-за роста смертей от коронавируса, в Днепре не хватает авто для обслуживания похорон.
“Все вы знаете, что маршрутки часто заказывают для обеспечения перевозки людей на похороны/поминки. Так вот, в связи с ковидом количество таких заказов увеличилось”, – говорится в сообщении.
Он заявил, что в некоторых государствах прививки получили уже свыше 95% населения - там люди не стоят в очереди, чтобы получить закрытый гроб.
"У нас и так мало водителей. Мы не успеваем обслуживать ваши похороны! Пожалуйста, вакцинируйтесь!”, – возмутился Глава профсоюза.
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К слову, в Украине новый антирекорд - за прошлые сутки, 3 ноября, зафиксировано 27 377 новых случаев ковида. Также зарегистрировано 699 летальных исходов.
Ранее сообщалось, что в Харькове в связи с высокой смертностью от ковида родственники умерших вынуждены ждать в очереди на кремацию по 10 дней.
Харьковчанке пришлось ждать кремации близкого родственника 10 дней.
Сотрудник частной ритуальной службы Олег сообщил, что машин и работников катастрофически не хватает.
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