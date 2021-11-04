В Украине не хватает водителей для авто ритуальных услуг - сообщает Глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков.

Михаил Тонконогий сообщил, что из-за роста смертей от коронавируса, в Днепре не хватает авто для обслуживания похорон.

“Все вы знаете, что маршрутки часто заказывают для обеспечения перевозки людей на похороны/поминки. Так вот, в связи с ковидом количество таких заказов увеличилось”, – говорится в сообщении.

Он заявил, что в некоторых государствах прививки получили уже свыше 95% населения - там люди не стоят в очереди, чтобы получить закрытый гроб.

"У нас и так мало водителей. Мы не успеваем обслуживать ваши похороны! Пожалуйста, вакцинируйтесь!”, – возмутился Глава профсоюза.

К слову, в Украине новый антирекорд - за прошлые сутки, 3 ноября, зафиксировано 27 377 новых случаев ковида. Также зарегистрировано 699 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в Харькове в связи с высокой смертностью от ковида родственники умерших вынуждены ждать в очереди на кремацию по 10 дней.

Харьковчанке пришлось ждать кремации близкого родственника 10 дней.

Сотрудник частной ритуальной службы Олег сообщил, что машин и работников катастрофически не хватает.

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