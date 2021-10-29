Медики ожидают что через неделю-две Украина выйдет на плато по заболеваемости COVID-19.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время своего выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей 29 октября,
Чиновник отметил, что все прошлый, следующий и эта неделя является своеобразным пиком, когда регистрируется наибольшее количество заболевших на COVID-19. Поэтому по окончанию этого срока страна выйдет на так называемое плато.
"Эта неделя является антирекордной, когда мы ежедневно регистрируем наибольшее количество заболевших. Однако именно в этот период зафиксировано большее количество людей, что сделать прививку от COVID-19", — отметил Денис Шмыгаль.
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А также добавил, что на сегодня вакцинация является единственным путем, чтобы избежать пандемии.
В то же время эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк, ожидает что пиковым месяцем будет ноябрь, а также декабрь. И спрогнозировала, что рост заболеваемости COVID-19 будет наблюдаться до новогодних праздников.
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