Медики ожидают что через неделю-две Украина выйдет на плато по заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время своего выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей 29 октября, передает Интерфакс-Украина.

Чиновник отметил, что все прошлый, следующий и эта неделя является своеобразным пиком, когда регистрируется наибольшее количество заболевших на COVID-19. Поэтому по окончанию этого срока страна выйдет на так называемое плато.

"Эта неделя является антирекордной, когда мы ежедневно регистрируем наибольшее количество заболевших. Однако именно в этот период зафиксировано большее количество людей, что сделать прививку от COVID-19", — отметил Денис Шмыгаль.

А также добавил, что на сегодня вакцинация является единственным путем, чтобы избежать пандемии.

В то же время эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк, ожидает что пиковым месяцем будет ноябрь, а также декабрь. И спрогнозировала, что рост заболеваемости COVID-19 будет наблюдаться до новогодних праздников.

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