В Мариуполе местные жители решили устроить "штурм" пунктов вакцинации.

Украинцы оккупировали поликлиники, чтобы вакцинироваться перед "красной" зоной.

Видео с места событий опубликовал Ярослав Хоменко в Фейсбук.

Жители попросту забыли о существовании очередей, поэтому началась давка и полнейший хаос с криками.

"Вакцина от коронавируса ещё никогда не была такой желанной", - говорится под видео.

Как известно, в "красной" зоне запрещается деятельность рынков, посещение заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, проведение массовых мероприятий и прочее.

Эти ограничения не работают, если 100% сотрудников были вакцинированы и посетители имеют "зеленый" сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста.

"Это не нормально . Действительно у нас народ как стадо, страшно смотреть на такое", "Ужас...почему не организовать по записи, чтобы избежать очередей? Кстати у нас тоже живая очередь", "Люди потеряли рассудок? или больницы работают на 100%?Это просто ужас!"!", "Люди поняли, что вакцинация сегодня как никогда важна. Уверена, что не о работе думают, а просто, чтобы выжить в условиях такой массовой пандемии. Жаль, что поздно это поняли. Вакцина спасает жизни", - пишут украинцы в сети.

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