Вблизи села Агрономическое подросток катался на велосипеде - участок, на котором он пересекал трассу, был плохо освещен и водитель иномарки не заметил мальчика.
Как сообщается на сайте полиции Винницкой области, 3 ноября, около 17:30 вблизи села Агрономическое под Винницей автомобиль Ford Fusion сбил 13-летнего велосипедиста. ТСН опубликовал видео с места трагедии (чтобы его посмотреть доскрольте до конца).
По предварительной информации следствия, мальчик пересекал проезжую часть дороги на велосипеде. Участок, на котором он пересекал трассу, плохо освещен, поэтому, очевидно, водитель просто не заметил ребенка. Мальчик скончался на месте ДТП до приезда скорой.
Мужчина за рулем был трезв, теперь следователи выясняют, с какой скоростью он двигался.
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Следствием возбудило уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).
За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 8 лет лишения свободы.
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