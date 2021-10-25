Автобус з юніорською хокейною командою потрапив у ДТП - в результаті аварії постраждало багато молодих спортсменів, не обійшлося в аварії і без загиблих.
Інцидент стався на шосе недалеко від міста Ейстл, в канадській провінції Нью-Брансвік. Деталі трагічної аварії повідомив телеканал CBC.
Зазначається, що автобус перевозив команду Miramichi Timberwolves. Автобус, що перевозив гравців і персонал хокейної команди, потрапив в смертельне зіткнення з автомобілем по дорозі на гру в Фредеріктоні в неділю.
За даними телеканалу, на трасі в автобус з хокеїстами врізався легковий автомобіль. В результаті зіткнення водій машини загинув на місці. Незначні травми також отримали кілька пасажирів автобуса.
Пугачова за ручку з Софією Ротару викликала запеклі суперечки: "Обидві шикарні і талановиті, але..."
"Без тебе не було б Друзів": Дженніфер Еністон важко переживає втрату, подробиці трагедії
Блондинка з "Жіночого кварталу" прямо на пляжі продемонструвала свою гнучкість: "Ангел у плоті"
Зима нагрянула в Україну завчасно, землю замітає снігом і мороз -6: кадри негоди
Олег Винник після хвороби засмутив українців новою сумною звісткою: "Ми змушені..."
В даний час за фактом смертельної ДТП ініційовано розслідування.
Варто відзначити, що Miramichi Timberwolves - молодша хокейна команда з Мірамічі, Нью-Брансвіка, в Канаді. Вони грають у Молодіжній хокейній лізі. Команда була заснована в 2000 році і проводить свої домашні ігри в Miramichi Civic Center.
Нагадаємо, що Toyota на високій швидкості влітала в екіпаж "швидкої допомоги": людей забрали в лікарню.
Як повідомляла Politeka, трагічна ДТП на українській трасі, водій на BMW не пропустив: багато постраждалих.
Також Politeka писала, що фури перетворилися на факел після зіткнення: відео масштабної ДТП на трасі Київ-Одеса.