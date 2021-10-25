Автобус з юніорською хокейною командою потрапив у ДТП - в результаті аварії постраждало багато молодих спортсменів, не обійшлося в аварії і без загиблих.

Інцидент стався на шосе недалеко від міста Ейстл, в канадській провінції Нью-Брансвік. Деталі трагічної аварії повідомив телеканал CBC.

Зазначається, що автобус перевозив команду Miramichi Timberwolves. Автобус, що перевозив гравців і персонал хокейної команди, потрапив в смертельне зіткнення з автомобілем по дорозі на гру в Фредеріктоні в неділю.

За даними телеканалу, на трасі в автобус з хокеїстами врізався легковий автомобіль. В результаті зіткнення водій машини загинув на місці. Незначні травми також отримали кілька пасажирів автобуса.

В даний час за фактом смертельної ДТП ініційовано розслідування.

Варто відзначити, що Miramichi Timberwolves - молодша хокейна команда з Мірамічі, Нью-Брансвіка, в Канаді. Вони грають у Молодіжній хокейній лізі. Команда була заснована в 2000 році і проводить свої домашні ігри в Miramichi Civic Center.

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