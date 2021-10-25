Водій автомобіля Mitsubishi Galant не впорався з керуванням і вилетів у кювет, після цього машина перекинулася і врізалася в найближчий стовп.

На момент ДТП в салоні автомобіля знаходилося чотири людини. У ДТП загинули двоє молодих людей. Про це повідомили у Нацполіції Тернопільської області.

На місці аварії загинув 30-річний чоловік, 22-річна дівчина померла в лікарні. У ДТП постраждала ще одна пасажирка, їй ампутували вухо.

Водія автомобіля затримала поліція і на момент аварії він був нетверезий. Проти чоловіка відкрили провадження за статтею 286-1 ч.4 (керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, що спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

За даними видання te.20minut.ua, 22-річна загибла Ірина два роки зустрічалася з водієм автомобіля, який скоїв аварію. Вона навчалася на другому курсі магістратури факультету педагогіки та психології. Інша дівчина, постраждала в ДТП - це сестра покійної.

30-річного чоловіка, який також загинув у страшній ДТП, звали Іван. Він був працівником Козівського сектору УДМС у Тернопільській області.

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