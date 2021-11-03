3 сентября, в городе Рудки Львовской области фура, груженая щебнем, врезался в продуктовый магазин, погибли три человека - 2 несовершеннолетним девочкам удалось выжить.
10-летнюю девочку, пострадавшую больше всего в жуткой аварии, 1 ноября выписали домой. Об этом сообщили в Львовской детской больнице.
Татьянка была доставлена в тяжелом состоянии, обусловленном политравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, мозговой комой, закрытой травмой грудной клетки, тупой травмой живота, травматической ампутацией левой нижней конечности на уровне нижней конечности. Были множественные переломы таза, нижних и верхних конечностей.
Медикам удалось вывести ребенка из комы в состояние нормального физиологического сознания. Танюше провели 2 операции по жизненным показаниям.
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Девочка почти два месяца пробыла в больнице. Лечение было долгим и непростым. Однако девочка все выдержала. Ее выписали в удовлетворительном состоянии. Также Татьянка готовится к протезированию, поскольку в жутком ДТП потеряла ногу.
В больнице отметили, что ребенок продолжит лечение и реабилитацию на дому.
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