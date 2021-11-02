В больницах Черновцов возник ковидный коллапс - койки практически заполнены.

Об этом сообщает Управление здравоохранения Черновицкого городского совета, пишет molbuk.ua.

В больницах Черновцов для пациентов с коронавирусом отведены 305 коек, сейчас они заполнены на 89,8% (274 больных).

Так, например, в Центральной городской клинической больнице развернули 80 коек для больных Covid-19, там лечится 74 больных (92,5%), 53 из них на кислороде.

Подчеркивается, что из 274 госпитализированных больных ковидом, вакцинированы только 3, остальные 271 не делали прививку от коронавируса.

К слову, в Украине разрешили делать прививки от коронавируса COVID-19 всем детям от 12 лет и старше, а не только тем, кто относится к группе риска, как было раньше.

Это предусмотрено приказом Министерства здравоохранения от 13 октября.

Если возникнет дефицит вакцин, то в первую очередь будут делать прививки детям от 12 лет и взрослым, которые имеют высокие риски тяжелого течения COVID-19 и серьезных осложнений от него.

Отмечается, что использование вакцины Pfizer противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцин Pfizer/BioNTech, следует отложить введение второй дозы до получения научных данных.

Также рекомендуется отсрочить вакцинацию против COVID-19 детей, перенесших детский мультисистемный воспалительный синдром до получения дополнительных научных данных.

Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связан с вакцинацией против COVID-19, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть привиты.

Вакцина Pfizer для детей старше 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозой 21-28 суток.

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