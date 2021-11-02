Трагический случай произошел на Прикарпатье - посреди ночи легковушка влетела в стену частного дома, в результате чего один человек погиб, а еще один - в больнице.

Водитель автомобиля Mazda 6, двигаясь по автодороге Н-09 Мукачево – Львов, не справилась с управлением, выехала на обочину дороги, заехала в ограждение и влетела в жилой дом. Об этом сообщается в Facebook полиции Ивано-Франковской области.

В результате аварии в стене образовалась дыра, а внутри дома все разбито. Авария произошла посреди ночи, когда жители дома спали в комнатах, которые находятся с другой стороны дома, поэтому их них никто не пострадал.

Один из жильцов Богдан Кулик рассказал в сюжете ТСН, что проснулся от громкого звука, словно что-то взорвалось. Выскочил на улицу и увидел в стене своего дома машину.

Женщина, которая была за рулем авто, сама вышла из машины, а пассажира, который оказался ее женихом, из салона вырезали спасатели. 34-летнего мужчину отвезли в ближайшую больницу Галича, но он умер в приемном покое.

У 29-летней женщины диагностировали многочисленные травмы, ее прооперировали. По словам медиков, состояние женщины тяжелое.

Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

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