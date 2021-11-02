Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет

Полицейского из Белой Церкви подозревают в совершении смертельного ДТП, во время аварии тот был в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел ночью еще 28 октября в городе Белая Церковь Киевской области. Детали трагического инцидента сообщили в Государственном бюро расследований и показали видео с моментом аварии (доскрольте до конца страницы, чтобы его посмотреть).

Как установило следствие, патрульный полиции города Белая Церковь завозил домой 19-летнего товарища, с которым они отдыхали вместе. Превысив скорость, патрульный не справился с управлением и въехал в бетонный столб.

Его 19-летний пассажир получил серьезные телесные повреждения. Его госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу, где он на следующий день скончался.

Полицейского подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, в результате которой погиб человек (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.



Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, на украинской трассе пьяный водитель устроил трагическое ДТП, кадры.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.