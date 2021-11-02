1 ноября, около 15 часов дня недалеко от зоопарка в городе Ровно произошло столкновение трех автомобилей - как все происходило, зафиксировала камера наблюдения.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения, видео было опубликовано на Facebook-странице "Типовое Ровно".

Виновник как раз въезжал в город с трассы и заехал на встречку, где двигались две машины. Участниками аварии стали Volkswagen Passat, ЗАЗ 1102 и Honda Accord. Один из автомобилей "завис" на отбойнике, другой — разбитый вылетел на обочину, а еще один — остался стоять посреди трассы.

Как сообщили ТСН, в результате ДТП пострадали семь человек. Среди них трое детей. После осмотра медики их отпустили. 26-летнего пассажира из перевернувшегося авто госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и вывихом плечевого сустава.

За рулем машины, спровоцировавшей ДТП, находился 25-летний житель Ковеля. Он говорит, что с двумя товарищами возвращался домой из Житомира. Друзья, якобы заснули, а в какой-то момент и он сам закрыл глаза. Тогда и потерял контроль над автомобилем.

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