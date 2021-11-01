В Украине усилили карантинные ограничения во многих городах и областях - с 1 ноября нужны специальные COVID-документы.

С 1 ноября для посещения общественных мест, транспорта, магазинов, ТРЦ и фитнес-центров необходимы COVID-документы.

Это может быть: сертификат о вакцинации – желтый или зеленый, или международный сертификат о вакцинации, подходит и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (действует 72 часа).

Также можно сдать экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2.

В "Дие" появятся еще два документа – справка о выздоровлении и справка о противопоказаниях к вакцинации.

В Минцифре рассказали, как можно проверить подлинность документов у посетителей и пассажиров.

Для этого нужен смартфон и приложение "Дия", затем нужно:

Авторизоваться в приложении "Дия"

Нажать на иконку QR в правом верхнем углу экрана

Навести камеру на QR-код сертификата о вакцинации (на телефонах, и на бумажных вариантах)

Никаких дополнительных устройств, таких как сканеры, ридеры или другое оборудование – не нужно.

Стоит отметить, что с 1 ноября в Киеве вступили в силу правила красной зоны и дополнительные ограничения. В метро и наземном общественном транспорте необходимо иметь COVID-сертификат либо негативный тест на коронавирус.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.