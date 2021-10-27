Сейчас на медицинскую систему, как никогда, идет огромная нагрузка

Правительство Украины ищет способ остановить распространение COVID-19, но эксперты указывают на то, что время потеряно и ситуация выходит из-под контроля.

Украина крепко зажата в тисках пандемии. Сейчас на медицинскую систему Украины, как никогда, идет огромная нагрузка. Об этом рассказали в эфире ТСН. Ранок 27 октября.

Украинская система здравоохранения трещит по швам. Если смотреть в целом по Украине, то вроде бы как резерв еще есть, но на практике в некоторых регионах в больницах вообще нет свободных мест, больных некуда класть.

По состоянию на 27 октября, сейчас наблюдается нехватка кислорода и мест в больницах в Николаеве, переполненные "ковидные" отделения в Ровно. В Черновцах очереди пациентов в реанимацию. В Киеве же в очереди выстроились "скорые".

И из-за того, что "скорые" застревают возле больниц, их не могут дождаться задыхающиеся дома. По вызову они могут ехать по четыре часа. И кое-где людям приходится самим везти в больницу родственников.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.