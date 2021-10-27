С такими темпами мест с кислородом скоро может не хватить

В Киеве за сутки прибавилось более 1400 инфицированных, а жертвой пандемии стали еще 54 человека, среди которых – годовалый мальчик.

Киевская городская клиническая больница №4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, каждый день принимает более 40 карет скорой помощи.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Из оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. С такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватить.

Многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Потому что от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей.

По словам главного врача Киевской городской клинической больницы №4 Татьяны Мостепан, 30-40% больных попадают сразу в реанимацию. По словам врача, загруженность больницы около 90%, расход кислорода – около 7 тонн.

Мостепан отметила, что такого не было никогда, потому что даже в самые трудные времена было 4-5 тонн в сутки. Сейчас некислородного пациента в больнице нет ни одного, все – кислороднозависимые.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.