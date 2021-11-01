Руслан – опытный тренер, а детки очень хорошие были

Смертельное ДТП произошло на 56 километре дороги Кривой Рог–Кропивницкий–Запорожье - тела погибших из искореженного авто пришлось доставать спасателям ГСЧС.

В деталях страшной аварии разбирались журналисты Obozrevatel. KIA Sportage под управлением тренера по каратэ Руслана Тодорашко выехал на встречную полосу и врезался в крупнотоннажный грузовик Renault Magnum. От столкновения KIA перевернулся на крышу - в результате погибли тренер и трое его воспитанников 11, 12 и 16 лет.

Водитель фуры, 39-летний Михаил Тиндяков, рассказал, что пытался избежать столкновения: "Мне некуда было деться, а по его полосе шла другая машина... Перед самым столкновением водитель KIA вырвал с обочины автомобиль и стал возвращаться в свою полосу, но было поздно".

В Детско-юношеской спортивной школе №2 Кривого Рога не могут прийти в себя от страшной новости. Трое погибших детей были воспитанниками школы. Они возвращались с чемпионата Украины по киокушинкай каратэ, который проходил в Виннице.

Настю, Даню и Артема уже не вернуть. Там добавили, что 12-летняя Анастасия Улитка заняла первое место на чемпионате и очень хотела домой, чтобы отпраздновать победу.

16-летний Данил Перец уже был судьей Национальной федерации киокушинкай каратэ, но и сам не прекращал выступать.



Еще один погибший в ДТП – Артем Куропятник, которому было всего 11 лет. Дети хотели домой, ведь устали после соревнований.

По факту смертельного ДТП полиция открыла уголовное производство, но виновник уже не ответит – ведь и сам погиб.

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