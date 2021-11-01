Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 октября при выезде из поселка Брусилова Житомирской области - в результате столкновения грузовиков погибли люди.

Полиция начала уголовное производство. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что около 14:40 на выезде из поселка в направлении пгт Попельне водитель автомобиля "ГАЗель" выехал на полосу встречного движения и устроил столкновение с грузовиком "Рено Магнум". За рулем "ГАЗель" был 50-летний киевлянин, а грузовиком управлял 29-летний житель Брусиловской общины.

В результате аварии водитель автомобиля "ГАЗ" получил тяжелые телесные повреждения — мужчину госпитализировали в реанимацию. Двое его пассажиров, жители Киева в возрасте 67 и 94 лет, погибли на месте. Продолжается выяснение всех обстоятельств смертельного ДТП.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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