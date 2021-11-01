Страшное ДТП на трассе, в котором погибло четыре человека, всколыхнуло Украину. Подробности происшествия рассказали в полиции и ГСЧС.

Трагедия произошла ночью 1 ноября на автодороге "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" возле села Новошевченково Кировоградской области, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу спасателей. В результате, погиб один взрослый и трое детей в возрасте 12, 14 и 16 лет.

Понадобилась помощь бойцов ГСЧС, дабы "вырезать" тела погибших из покореженной легковушки.

Согласно данным полиции, водитель автомобиля «КИА Sportage» во время совершения маневра обгона ехвшей впереди машины допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault.

46-летний водитель «КИА Sportage» и его несовершеннолетние пассажиры скончались до приезда медиков. Все они жители Кривого Рога Днепропетровской области.

Правоохранители открыли уголовное производство и проводят расследование.

Украинцы обсуждают трагедию и то, что к ней могло привести:

"Это ужасно, соболезную родным и близким. Попрошу всех водителей, начать хоть немножко думать..."

"Когда этот ужас закончится, ни дня без смертельных ДТП? Если уж сами такие дураки, подумайте за детей, может, надо что-то менять в этой стране - не может так дальше продолжаться, полиция самоустранилась от любого контроля на дорогах"

"Давно пора ввести правило проверки ВСЕХ водителей - нарушителей ПДД - на алкоголь и наркотики, причём без всякого права на отказ от освидетельствования"

"Не очень приятно видеть такие новости с утра под чашку кофе... Люди, у нас дороги ужасные, разметки нет, не летайте. Жизнь стоит больше, чем 30-40 минут потерянного времени. И ремень безопасности – это не аксессуар, он спасает жизнь"

Напомним, что дети попали в ДТП в Одесской области, выжили не все: были на мопедах

Как сообщала Politeka, 16-летний мажор из Харькова наконец признался, кто был за рулем в момент трагедии: "Помню, как был удар"

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