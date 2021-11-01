Страшное ДТП на трассе, в котором погибло четыре человека, всколыхнуло Украину. Подробности происшествия рассказали в полиции и ГСЧС.
Трагедия произошла ночью 1 ноября на автодороге "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" возле села Новошевченково Кировоградской области, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу спасателей. В результате, погиб один взрослый и трое детей в возрасте 12, 14 и 16 лет.
Понадобилась помощь бойцов ГСЧС, дабы "вырезать" тела погибших из покореженной легковушки.
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Согласно данным полиции, водитель автомобиля «КИА Sportage» во время совершения маневра обгона ехвшей впереди машины допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault.
46-летний водитель «КИА Sportage» и его несовершеннолетние пассажиры скончались до приезда медиков. Все они жители Кривого Рога Днепропетровской области.
Правоохранители открыли уголовное производство и проводят расследование.
Украинцы обсуждают трагедию и то, что к ней могло привести:
"Это ужасно, соболезную родным и близким. Попрошу всех водителей, начать хоть немножко думать..."
"Когда этот ужас закончится, ни дня без смертельных ДТП? Если уж сами такие дураки, подумайте за детей, может, надо что-то менять в этой стране - не может так дальше продолжаться, полиция самоустранилась от любого контроля на дорогах"
"Давно пора ввести правило проверки ВСЕХ водителей - нарушителей ПДД - на алкоголь и наркотики, причём без всякого права на отказ от освидетельствования"
"Не очень приятно видеть такие новости с утра под чашку кофе... Люди, у нас дороги ужасные, разметки нет, не летайте. Жизнь стоит больше, чем 30-40 минут потерянного времени. И ремень безопасности – это не аксессуар, он спасает жизнь"
Напомним, что дети попали в ДТП в Одесской области, выжили не все: были на мопедах
Как сообщала Politeka, 16-летний мажор из Харькова наконец признался, кто был за рулем в момент трагедии: "Помню, как был удар"
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