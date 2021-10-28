На Волыни в ночь с 27 на 28 октября в ДТП погибла 17-летняя девушка - трагедия произошла в деревне Ветлы Камень-Каширского района.

Об этом сообщили в полиции Волынской области. Правоохранители открыли уголовное производство.

Автомобиль Mazda, в котором находилась девушка, съехал с проезжей части, столкнулся с электроопорой и опрокинулся. В результате удара девушка погибла, а 26-летний водитель получил травмы. Еще двое пассажиров не пострадали.

У водителя уже взяли кровь для анализа, чтобы установить, был ли он трезвым за рулем. Оказалось, что был трезвым. В полиции указали вероятную причину аварии — водитель не справился с управлением транспортного средства.

Следователи открыли уголовное производство, в случае доказания вины водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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