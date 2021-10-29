Два месяца ареста без возможности внести залог - такую меру пресечения избрал суд 16-летнему Коле Харьковскому, подозреваемому в смертельной аварии в Харькове, унесшего жизнь одного человека и отправившего еще троих в больницу.

На суде Харьковский признался, что был за рулем автомобиля Infiniti. При этом парень придумал новую отговорку, якобы не помнит, как произошло столкновение с Chevrolet. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Он говорит, что "силу удара помню, помню, как был удар". Он говорит, что "если действительно я был за рулем, я несу полную ответственность", – отметила его адвокат Инна Данилова.

Юноша принес сожаления потерпевшим и сообщил, что сожалеет.

Также он добавил, что у Infiniti (принадлежит его матери), за рулем которого он был, - проблемы с тормозами и якобы об этом знают в автосервисе. Харьковский не помнит, с какой скоростью ехал (согласно данным прокуратуры, около 150 км в час), но, по его словам, перед самым ударом он якобы начал тормозить, однако машина "не слушалась".

Напомним, смертельное ДТП произошло 26 октября. Харьковский пересек перекресток на красный свет, протаранив Chevrolet. В результате удара оба авто буквально разорвало на части. 58-летний водитель Chevrolet скончался на месте. Трое друзей Коли (два 19-летних парня и 16-летняя девушка), ехавшие вместе с ним, в больнице с травмами различной степени тяжести. Сам Харьковский практически не пострадал.

Отец парня – рубщик мяса на рынке, а мать сейчас находится в Германии и на следующей неделе прибудет в Украину.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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