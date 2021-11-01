Украинцам показали ужасные условия в больницах -пациенты лежат часами на полу.
Об этом сообщил народный депутат Александр Сухов и поделился фото из больницы в Луганской области.
Политик рассказал, что персонала в разгромленных больницах не хватает.
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"Как следствие, пациенты, если упали, лежат часами на полу. Люди ходят в туалет в ведро посреди палаты, там же все едят", - сообщил Сухов.
Посреди палаты можно заметить ведра, в которые приходится ходить в туалет пациентам.
"Цензурных слов нет, одни эмоции…", - написал политик.
"Нужно не ругаться а кричать sos , чтобы все это услышали и увидели особенно наше правительство", "Вот , каждый из нас может на его мести оказаться. Вот новая медицина", "Спаси и сохрани Господи", " При таком отношении к медицине и к медработникам , будет еще хуже! Народ молчит - значит всех устраивает! И хватит болтали языками на эту тему!", - пишут украинцы в комментариях.
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