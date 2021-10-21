Трагедия произошла рано утром 21 октября в городе Шэньян на северо-востоке Китая - в результате взрыва газа в барбекю-ресторане поднялось огромное облако пыли, а обломки разлетелись на сотни метров.
Появились подробности: здание, где произошел взрыв, одновременно было и жилым, и коммерческим. Сначала сообщалось об одной жертве, но впоследствии количество погибших возросло до трех. Еще около 30 человек получили травмы и были доставлены в больницу, передает CNN.
По сообщению местного пожарного управления, поисково-спасательные работы продолжаются, на месте работают 25 пожарных машин и 110 спасателей.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Именинница Никитюк закатила "золотую" вечеринку с российской попсой, Сердючкой и букетами от мужчин: "18 мне уже"
Трагедия с братом покойного мэра Кривого Рога: полиция и соседи раскрыли неизвестные детали
Дорофеева забыла надеть штаны на важное мероприятие: кадры уже в сети
Хименес-Браво показал женщину в своем доме и сообщил о важнейшем событии: "Я очень счастлив"
В результате взрыва от здания, где біл расположен ресторан, остался один бетонный "скелет", также были выбиты окна в близлежащих зданиях и остановлено движение транспорта.
Судя по видео, распространенным в социальных сетях, обломки накрыли всю улицу.
Точная причина взрыва еще выясняется.
Пользователи Сети выражают свои соболезнования в связи с трагедией:
"Наши молитвы с вами!"
"Это ужасно"
"Все окружающие магазины были повреждены, проходившие люди пострадали!"
Напомним, автобус с людьми превратился в факел после двух взрывов: очевидцы публикуют кадры с места
Как сообщала Politeka, в Киеве вспыхнул мощный пожар в институте: детали и кадры с места ЧП
Также Politeka писала, что взрывы прогремели на Харьковщине, кадры с места: "в лесополосе нашли..."