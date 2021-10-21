Трагедия произошла рано утром 21 октября в городе Шэньян на северо-востоке Китая - в результате взрыва газа в барбекю-ресторане поднялось огромное облако пыли, а обломки разлетелись на сотни метров.

Появились подробности: здание, где произошел взрыв, одновременно было и жилым, и коммерческим. Сначала сообщалось об одной жертве, но впоследствии количество погибших возросло до трех. Еще около 30 человек получили травмы и были доставлены в больницу, передает CNN.

По сообщению местного пожарного управления, поисково-спасательные работы продолжаются, на месте работают 25 пожарных машин и 110 спасателей.

Explosion took place on Taiyuan Street.



Taiyuan Street runs from Nanwu Road to Nanba Road in both directions from north to south, Vehicles cannot pass.



Vehicles can choose Nanjing Street, Heping Street, and the far end of Shengli Street to detour. pic.twitter.com/TJVl3Y54Mk — News China 24 (@NewsChina24) October 21, 2021

В результате взрыва от здания, где біл расположен ресторан, остался один бетонный "скелет", также были выбиты окна в близлежащих зданиях и остановлено движение транспорта.

Судя по видео, распространенным в социальных сетях, обломки накрыли всю улицу.

Точная причина взрыва еще выясняется.

Пользователи Сети выражают свои соболезнования в связи с трагедией:

"Наши молитвы с вами!"

"Это ужасно"

"Все окружающие магазины были повреждены, проходившие люди пострадали!"

BREAKING 🚨 Massive damage reported and multiple structures destroyed in Shenyang, China due to a gas explosion pic.twitter.com/LCHB2Jy4xp — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 21, 2021

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