Трагедия произошла рано утром 21 октября в городе Шэньян на северо-востоке Китая - в результате взрыва газа в барбекю-ресторане поднялось огромное облако пыли, а обломки разлетелись на сотни метров.

Появились подробности: здание, где произошел взрыв, одновременно было и жилым, и коммерческим. Сначала сообщалось об одной жертве, но впоследствии количество погибших возросло до трех. Еще около 30 человек получили травмы и были доставлены в больницу, передает CNN.

По сообщению местного пожарного управления, поисково-спасательные работы продолжаются, на месте работают 25 пожарных машин и 110 спасателей.

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В результате взрыва от здания, где біл расположен ресторан, остался один бетонный "скелет", также были выбиты окна в близлежащих зданиях и остановлено движение транспорта.

Судя по видео, распространенным в социальных сетях, обломки накрыли всю улицу.

Точная причина взрыва еще выясняется.

Пользователи Сети выражают свои соболезнования в связи с трагедией:

"Наши молитвы с вами!"

"Это ужасно"

"Все окружающие магазины были повреждены, проходившие люди пострадали!"

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