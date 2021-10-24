В городе Семеновка Черниговской области между двумя несовершеннолетними ребятами произошел конфликт, в результате которого один из них упал на бетон и от полученных травм скончался на месте.
Пресс-секретарь полиции Черниговщины Наталья Слабеняк сообщила журналистам "Суспільного", что в ночь с субботы, 23 октября, на воскресенье, 24 октября, между 17-летним и 16-летним ребятами произошел конфликт возле дома культуры. Они стояли на крыльце и за что-то ссорились.
Как говорит Наталья Слабенюк, в какой-то момент старший парень дернул другого за одежду, тот пошатнулся и с высоты собственного роста упал спиной на бетон. От падения 16-летний подросток получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики, приехавшие в дом культуры, делали все необходимое, чтобы спасти парня, однако тот скончался на месте происшествия.
Убийство по неосторожности сейчас расследуют правоохранители. 17-летнему парню грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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