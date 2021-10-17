Поліцейські з'ясовують обставини смерті 60-річного співробітника Міністерства закордонних справ України, ім'я якого не розголошується.

Тіло чоловіка виявили вранці суботу, 16 жовтня, в Києві на дачі на Осокорках. Мертвим господаря будинку виявила хатня робітниця. Сусіди покійного розповіли в сюжеті "ТСН", що не чули вночі ніяких підозрілих звуків. За словами Василя Гордієнка, що живе неподалік, дипломат неохоче спілкувався з сусідами за життя, хоч останнім часом перебував на дачі постійно.

"Я погано сплю. Десь о 11 прокинувся — нічого, о 3 годині ночі прокинувся — і нічого не чув. Я з ним не зустрічався, в обличчя його не знаю. Я знав батька добре, він дипломат був. З сином я не знайомий, він був також десь дипломатом, в балтійській десь державі", - розповів чоловік.

Пізніше ситуацію прокоментували в прес-службі поліції. За попередніми даними, загиблий впав зі сходів, потім піднявся і попрямував в команту на другому поверсі, де згодом помер.

Згідно з висновком судово-медичного експерта смерть настала в результаті закритої черепно-мозкової травми.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").

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