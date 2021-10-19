Американський актор Ерік Коуї, якого знайшли мертвим, тривалий час страждав від алкоголізму - він не зміг впоратися з цією залежністю і помер.

Як повідомляє The Sun, його тіло знайшли 3 вересня в квартирі, яка знаходиться в Брукліні (Нью-Йорк). Актор лежав обличчям вниз на ліжку. А причини смерті стали відомі тільки зараз.

За даними ЗМІ, напередодні його розшукувала поліція, оскільки Коуї не з'явився на судовому засіданні. Тоді суд розглядав справу про водіння автомобіля в нетверезому стані.

Судмедексперт визначив, що організм 52-річного Коуї не витримав постійного алкоголізму і все сталося "природним" чином.

Актор здобув популярність після зйомок у документальному серіалі "Король тигрів: вбивство, хаос і безумство".

У серіалі Коуї озвучив чимало викривальної інформації про те, як працювали зоопарки Джозефа Аллена Мальдонада-Пасажу (справжнє ім'я Джо Екзотика). Крім того, чоловік свідчив проти колишнього роботодавця в суді.

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