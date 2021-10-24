Солиcт популярной в 1960-х годах американской рок-группы Jay and the Americans и музыкант Джей Блэк скончался — при жизни его называли обладателем чарующего голоса.
Также он известен тем, что исполнил культовую версию классической песни This Magic Moment. Об этом сообщается на странице группы в "Фейсбуке".
Музыкант умер в возрасте 82 лет, от осложнений, вызванных пневмонией.
"Сегодня мы скорбим о кончине Дэвида Блатта, известного также как Джей Блэк, и мы признаем большие успехи, которых мы достигли с ним в качестве партнера и в качестве вокалиста. Мы пережили прекрасные и очень сложные времена, и как бывшая жена, мы так гордимся прекрасными детьми, которых родили. Мы всегда будем помнить его Голос", — говорится в сообщении.
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Родившийся в Бруклине и первоначально называвшийся Дэвидом Блаттом, Блэк изменил свое имя после присоединения к группе. Альбомы группы включают "Come a Little Bit Closer" и "Sands of Time".
Среди 21 хита группы были "Only In America", "Come A Little Bit Closer", "Cara Mia", "This Magic Moment" и "Walkin 'In The Rain". Поклонники назвали Блэка "Голосом" из-за его впечатляющего вокального диапазона.
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