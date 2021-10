Солиcт популярной в 1960-х годах американской рок-группы Jay and the Americans и музыкант Джей Блэк скончался — при жизни его называли обладателем чарующего голоса.

Также он известен тем, что исполнил культовую версию классической песни This Magic Moment. Об этом сообщается на странице группы в "Фейсбуке".

Музыкант умер в возрасте 82 лет, от осложнений, вызванных пневмонией.

"Сегодня мы скорбим о кончине Дэвида Блатта, известного также как Джей Блэк, и мы признаем большие успехи, которых мы достигли с ним в качестве партнера и в качестве вокалиста. Мы пережили прекрасные и очень сложные времена, и как бывшая жена, мы так гордимся прекрасными детьми, которых родили. Мы всегда будем помнить его Голос", — говорится в сообщении.

Родившийся в Бруклине и первоначально называвшийся Дэвидом Блаттом, Блэк изменил свое имя после присоединения к группе. Альбомы группы включают "Come a Little Bit Closer" и "Sands of Time".

Среди 21 хита группы были "Only In America", "Come A Little Bit Closer", "Cara Mia", "This Magic Moment" и "Walkin 'In The Rain". Поклонники назвали Блэка "Голосом" из-за его впечатляющего вокального диапазона.

Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.



Как сообщала Politeka, американская певица и актриса, исполнительница песни Lady Marmalade – Сара Дэш скончалась.

Также Politeka писала, что актер, комик и рэпер Рикарло Флэнеган (Ricarlo Flanagan) скоропостижно скончался в возрасте 40 лет.