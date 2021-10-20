По меньшей мере 13 военнослужащих погибли в результате взрыва бомбы, которая уничтожила их автобус в сирийской столице Дамаске в час пик

Местный телеканал сообщил, что два взрывных устройства сработали, когда автобус находился на мосту Хафез аль-Асад, а третье устройство обезвредило инженерное подразделение армии, пишет Sky News.

Официальные лица произошедшее назвали "террористическим актом". Сирийское государственное телевидение показало кадры обгоревшего автобуса и сообщило, что взрывы произошли в час пик, когда люди направлялись на работу и в школу.

В Сети публикуют кадры с места трагедии.

Никто не взял на себя ответственность за нападение, которое произошло на главном автобусном пункте пересадки, где машины сходятся и направляются в разные районы столицы.

В этом году в восточной части Сирии было совершено несколько нападений на армейские машины со стороны предполагаемых боевиков Исламского государства, которые все еще действуют в обширной пустынной зоне.

С момента начала гражданской войны в стране в марте 2011 года Организация Объединенных Наций заявляет, что по меньшей мере 350 000 человек были убиты.

#BREAKING A bus was hit by bombs in Damascus, according to state media pic.twitter.com/Uc7JqqNPSp — Guy Elster (@guyelster) October 20, 2021

Из-за войны также более половины населения страны стали перемещенными лицами, в том числе пять миллионов человек, которые являются беженцами за границей.

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