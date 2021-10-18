Землетрясения в Украине – редкое явление, но иногда отдельные украинские области страдают от подземных толчков, в основном они фиксируются в западных регионах.
Как сообщает Politeka.net, в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что в понедельник, 18 октября, в Украине зафиксировали землетрясение. Оно произошло в Закарпатской области в районе села Бодалово. Подземные толчки были зафиксированы в 2.20 часа ночи.
По данным служб, глубина гипоцентра 0.5 + -1.4км. Из населенных пунктов, где были зафиксированы толчки, никаких сообщений не поступало. Это значит, что местные жители практически их не ощутили.
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Отметим, что ежегодно в Украине происходит несколько десятков слабых землетрясений. В основном они фиксируются в Крыму, а также Одесской и Закарпатской областях. Мощные колебания в Украине происходят довольно редко. Последний раз Украину сильно трусило в 1927 году. Тогда землетрясение произошло в Крыму и разрушило целое побережье.
Напомним, что в Украине произошло землетрясение, что известно: "Угрозы для населения...".
Как сообщала Politeka, землетрясение ошарашило украинцев, толчки ощущались даже внутри домов.
Также Politeka писала, что землетрясение напугало украинцев, кто пострадал: "Будто газ взорвался".