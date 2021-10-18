Землетруси в Україні - рідкісне явище, але іноді окремі українські області страждають від підземних поштовхів, в основному вони фіксуються в західних регіонах.
Як повідомляє Politeka.net, в прес-службі Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що в понеділок, 18 жовтня, в Україні зафіксували землетрус. Він стався в Закарпатській області в районі села Бодалово. Підземні поштовхи були зафіксовані о 2.20 годині ночі.
За даними служб, глибина гіпоцентру 0.5 + -1.4 км. з населених пунктів, де були зафіксовані поштовхи, ніяких повідомлень не надходило. Це означає, що місцеві жителі практично їх не відчули.
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Зазначимо, що щорічно в Україні відбувається кілька десятків слабких землетрусів. В основному вони фіксуються в Криму, а також Одеській і Закарпатській областях. Потужні коливання в Україні відбуваються досить рідко. Останній раз Україну сильно трусило в 1927 році. Тоді землетрус стався в Криму і зруйнував ціле узбережжя.
Нагадаємо, що в Україні стався землетрус, що відомо: "загрози для населення...".
Як повідомляла Politeka, землетрус ошелешив українців, поштовхи відчувалися навіть всередині будинків.
Також Politeka писала, що землетрус налякав українців, хто постраждав:"ніби газ вибухнув".