Ушел из жизни знаменитый композитор, музыка которого известна по многим телешоу, а также он прославился своей работой со звездами шоу-бизнеса.
В субботу, 16 октября, стало известно о смерти знаменитого композитора 84-летнего Алана Хоукшоу. Об этом сообщили его близкие и друзья в Twitter, пишет Politeka.net.
В свое время Алан написал несколько тематических мелодий на британском телевидении, в том числе «Обратный отсчет», «Грейндж Хилл» и «Новости канала 4». Также он прославился работой с артистами Дэвидом Боуи, Томом Джонсом и Барброй Стрейзанд.
В СМИ сообщили, что в июле этого года Алан перенес четвертый инсульт и последние два месяца не разговаривал, дома он выздоравливал, однако на этой неделе его госпитализировали. Врачи диагностировали у музыканта пневмонию.
RIP Alan Hawkshaw. His incidental music and legendary theme tunes were the soundtrack to our lives: Dave Allen, The Sweeney, Countdown, The Kenny Everett Video Show, Grange Hill, Tucker's Luck, and Arthur C Clarke's World of Strange Powers to name a few... pic.twitter.com/S1GYKbeeMKПопулярные статьи сейчас— Scarred for Life (@ScarredForLife2) October 16, 2021Показать еще
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Жена Хоукшоу рассказала, что последние часы его жизни находилась рядом с супругом, они смотрели друг другу в глаза с любовью, и держались за руки, не проронив ни слова.
"Было душераздирающе прощаться с Аланом, моим мужем и любовью всей моей жизни, с которым мы пробыли в браке 53 года", - поделилась супруга.
Люди в Сети выразили свои соболезнования.
"Покойся с миром, Алан Хокшоу. Его музыка и легендарные тематические мелодии стали саундтреком к нашим жизням", - написал один из поклонников.
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