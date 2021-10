Ушел из жизни знаменитый композитор, музыка которого известна по многим телешоу, а также он прославился своей работой со звездами шоу-бизнеса.

В субботу, 16 октября, стало известно о смерти знаменитого композитора 84-летнего Алана Хоукшоу. Об этом сообщили его близкие и друзья в Twitter, пишет Politeka.net.

В свое время Алан написал несколько тематических мелодий на британском телевидении, в том числе «Обратный отсчет», «Грейндж Хилл» и «Новости канала 4». Также он прославился работой с артистами Дэвидом Боуи, Томом Джонсом и Барброй Стрейзанд.

В СМИ сообщили, что в июле этого года Алан перенес четвертый инсульт и последние два месяца не разговаривал, дома он выздоравливал, однако на этой неделе его госпитализировали. Врачи диагностировали у музыканта пневмонию.

RIP Alan Hawkshaw. His incidental music and legendary theme tunes were the soundtrack to our lives: Dave Allen, The Sweeney, Countdown, The Kenny Everett Video Show, Grange Hill, Tucker's Luck, and Arthur C Clarke's World of Strange Powers to name a few... pic.twitter.com/S1GYKbeeMK