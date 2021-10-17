Ушел из жизни знаменитый композитор, музыка которого известна по многим телешоу, а также он прославился своей работой со звездами шоу-бизнеса.

В субботу, 16 октября, стало известно о смерти знаменитого композитора 84-летнего Алана Хоукшоу. Об этом сообщили его близкие и друзья в Twitter, пишет Politeka.net.

В свое время Алан написал несколько тематических мелодий на британском телевидении, в том числе «Обратный отсчет», «Грейндж Хилл» и «Новости канала 4». Также он прославился работой с артистами Дэвидом Боуи, Томом Джонсом и Барброй Стрейзанд.

В СМИ сообщили, что в июле этого года Алан перенес четвертый инсульт и последние два месяца не разговаривал, дома он выздоравливал, однако на этой неделе его госпитализировали. Врачи диагностировали у музыканта пневмонию.

Жена Хоукшоу рассказала, что последние часы его жизни находилась рядом с супругом, они смотрели друг другу в глаза с любовью, и держались за руки, не проронив ни слова.

"Было душераздирающе прощаться с Аланом, моим мужем и любовью всей моей жизни, с которым мы пробыли в браке 53 года", - поделилась супруга.

Люди в Сети выразили свои соболезнования.

"Покойся с миром, Алан Хокшоу. Его музыка и легендарные тематические мелодии стали саундтреком к нашим жизням", - написал один из поклонников.

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