Пішов з життя знаменитий композитор, музика якого відома по багатьом телешоу, а також він прославився своєю роботою з зірками шоу-бізнесу.
У суботу, 16 жовтня, стало відомо про смерть знаменитого композитора 84-річного Алана Хоукшоу. Про це повідомили його близькі та друзі в Twitter, пише Politeka.net.
Свого часу Алан написав кілька тематичних мелодій на британському телебаченні, в тому числі «Зворотний відлік», «Грейндж Хілл» і «Новини каналу 4». Також він прославився роботою з артистами Девідом Боуї, Томом Джонсом і Барброю Стрейзанд.
У ЗМІ повідомили, що в липні цього року Алан переніс четвертий інсульт і останні два місяці не розмовляв, вдома він одужував, проте на цьому тижні його госпіталізували. Лікарі діагностували у музиканта пневмонію.
RIP Alan Hawkshaw. His incidental music and legendary theme tunes were the soundtrack to our lives: Dave Allen, The Sweeney, Countdown, The Kenny Everett Video Show, Grange Hill, Tucker's Luck, and Arthur C Clarke's World of Strange Powers to name a few... pic.twitter.com/S1GYKbeeMKПопулярні новини зараз— Scarred for Life (@ScarredForLife2) October 16, 2021Показати ще
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Дружина Хоукшоу розповіла, що останні години його життя перебувала поруч з чоловіком, вони дивилися один одному в очі з любов'ю, і трималися за руки, не зронивши ні слова.
"Було несамовито прощатися з Аланом, моїм чоловіком і любов'ю всього мого життя, з яким ми були в шлюбі 53 роки", - поділилася дружина.
Люди в мережі висловили свої співчуття.
"Спочивай з миром, Алан Хокшоу. Його музика і легендарні тематичні мелодії стали саундтреком до наших життів", - написав один з шанувальників.
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