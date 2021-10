Пішов з життя знаменитий композитор, музика якого відома по багатьом телешоу, а також він прославився своєю роботою з зірками шоу-бізнесу.

У суботу, 16 жовтня, стало відомо про смерть знаменитого композитора 84-річного Алана Хоукшоу. Про це повідомили його близькі та друзі в Twitter, пише Politeka.net.

Свого часу Алан написав кілька тематичних мелодій на британському телебаченні, в тому числі «Зворотний відлік», «Грейндж Хілл» і «Новини каналу 4». Також він прославився роботою з артистами Девідом Боуї, Томом Джонсом і Барброю Стрейзанд.

У ЗМІ повідомили, що в липні цього року Алан переніс четвертий інсульт і останні два місяці не розмовляв, вдома він одужував, проте на цьому тижні його госпіталізували. Лікарі діагностували у музиканта пневмонію.

RIP Alan Hawkshaw. His incidental music and legendary theme tunes were the soundtrack to our lives: Dave Allen, The Sweeney, Countdown, The Kenny Everett Video Show, Grange Hill, Tucker's Luck, and Arthur C Clarke's World of Strange Powers to name a few... pic.twitter.com/S1GYKbeeMK