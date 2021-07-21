Традиционно в этот день посещают богослужение

Церковь отмечает явление одного из самых известных образов Богородицы

21 июля, православная церковь в Украине и других странах совершает празднование в честь чудотворной Казанской иконы Пресвятoй Богородицы – одной из самых почитаемых верующими.

Politeka.net расскажет о самых важных традициях, которых нужно придерживаться в этот день.

Традиции, что нужно сделать в этот праздник

Традиционно в этот день посещают богослужение и читают молитву Божье Матери. У этой иконы просят здоровья, исцеления от тяжелых болезней, благополучия. Ей молятся для избавления от скорби и печали. Казанская икона Богоматери считается покровительницей женщин. У нее просят покровительства семьи, здоровья для детей и мужа, легких родов.

В этот день также пропалывают огороды, если нет дождя. Также готовят погреба к хранению овощей.

Приметы 21 июля

Считалось, что в этот день должен пойти дождь: Богородица плачет и просит милости за всех живых на свете. Если день выдался сухим – предстоящий год будет не урожайным.

На Казанскую не отправлялись в дальний путь. Если поедешь куда-то далеко, то очень долго будешь возвращаться домой.

Брак, заключенный на Казанскую Божью Матерь, будет счастливым и крепким.

Чего нельзя делать

Строгих запретов в этот праздник не существует, однако, считалось, что на день Иконы Казанской Божьей Матери нельзя стирать, убираться и выполнять тяжелый физический труд – толку от него все равно не будет. Также суеверные люди не выполняли никакой срочной работы.

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