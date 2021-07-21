Традиційно в цей день відвідують богослужіння

Церква відзначає явище одного з найвідоміших образів Богородиці

21 липня, православна церква в Україні та інших країнах здійснює святкування на честь чудотворної Казанської ікони Пресвятої Богородиці – однієї з найбільш шанованих віруючими.

Politeka.net розповість про найважливіші традиції, яких потрібно дотримуватися в цей день.

Традиції, що потрібно зробити в це свято

Традиційно в цей день відвідують богослужіння і читають молитву Божої Матері. У цієї ікони просять здоров'я, зцілення від важких хвороб, благополуччя. Їй моляться для позбавлення від скорботи і печалі. Казанська ікона Богоматері вважається покровителькою жінок. У неї просять заступництва сім'ї, здоров'я для дітей і чоловіка, легких пологів.

У цей день також прополюють городи, якщо немає дощу. Також готують льохи до зберігання овочів.

Прикмети 21 липня

Вважалося, що в цей день повинен піти дощ: Богородиця плаче і просить милості за всіх живих на світі. Якщо день видався сухим-майбутній рік буде не врожайним.

На Казанську не відправлялися в далеку дорогу. Якщо поїдеш кудись далеко, то дуже довго будеш повертатися додому.

Шлюб, укладений на Казанську Божу Матір, буде щасливим і міцним.

Чого не можна робити

Строгих заборон в це свято не існує, однак, вважалося, що на день ікони Казанської Божої Матері не можна прати, прибирати і виконувати важку фізичну працю – толку від цього все одно не буде. Також забобонні люди не виконували ніякої термінової роботи.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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