Трагічна ДТП забрала життя щонайменше 19 осіб, в результаті зіткнення вантажівки з приблизно дев'ятьма автомобілями - розкриті перші подробиці.

Автокатастрофа сталася 6 листопада, на кадрах видно, що кілька машин загорілися і з'явився стовп чорного диму. Інцидент трапився на трасі Мехіко – Пуебла поруч з пунктом стягування плати за проїзд по дорозі в муніципалітеті Чалко (Мексика).

Як повідомив заступник начальника пожежної охорони Адріан Діас Чавес, в результаті ДТП загинули щонайменше 19 осіб, ще троє постраждали.

#ÚltimaHora 🚨 Tráiler se queda sin frenos y embiste varios automóviles; provocando un incendio en el lugar.



Reportan al menos 14 personas sin vida sobre la autopista México-Puebla, caseta San Marcos.



📹 @GN_Carreteras pic.twitter.com/QUWKbEiQjQ — El Diario de Coahuila (@DiarioCoahuila) November 6, 2021

За першими даними відомо, що у вантажівки, яка перевозила клей, відмовили гальма, через що водій не впорався з керуванням і врізався в дев'ять авто, що стояли в черзі до пункту.

Tras el choque de un camión de carga que se quedó sin frenos en la autopista #México-#Puebla llevándose a varios autos en la Caseta de Cobro de #Chalco en la localidad de San Marcos dejó 19 muertos y varios heridos. pic.twitter.com/NGjd8IXri7 — Buzos de la Noticia (@BuzosNoticias) November 6, 2021

Зазначимо, це не перша така масштабна аварія, яка траплялася в Мексиці за останній час. Так, в 2 вересня недалеко від міста Сонойота зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка.

В результаті ДТП загинули 16 осіб, 22 отримали поранення.

У ЗМІ повідомили, що комерційний автобус "Expreso Interbus" на невеликій відстані наїхав на припаркований збоку асфальтової смуги причіп. Пізніше автобус лоб в лоб вдарив інший тягач, що їхав по зустрічці.

#IMPORTANTE



Accidente sobre la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, en Sonora, dejó 16 personas muertas y 22 heridos https://t.co/mlF189fhm3 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 2, 2021

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