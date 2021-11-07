Трагічна ДТП забрала життя щонайменше 19 осіб, в результаті зіткнення вантажівки з приблизно дев'ятьма автомобілями - розкриті перші подробиці.
Автокатастрофа сталася 6 листопада, на кадрах видно, що кілька машин загорілися і з'явився стовп чорного диму. Інцидент трапився на трасі Мехіко – Пуебла поруч з пунктом стягування плати за проїзд по дорозі в муніципалітеті Чалко (Мексика).
Як повідомив заступник начальника пожежної охорони Адріан Діас Чавес, в результаті ДТП загинули щонайменше 19 осіб, ще троє постраждали.
#ULTIMAHORA Imagenes del fatal accidente en la caseta San Marcos de la autopista #Puebla-México, que dejó más de diez muertos pic.twitter.com/bWla1DwqXkПопулярні новини зараз— PorqueEsNoticia (@NoticiaPorque) November 6, 2021Показати ще
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#ÚltimaHora 🚨 Tráiler se queda sin frenos y embiste varios automóviles; provocando un incendio en el lugar.— El Diario de Coahuila (@DiarioCoahuila) November 6, 2021
Reportan al menos 14 personas sin vida sobre la autopista México-Puebla, caseta San Marcos.
📹 @GN_Carreteras pic.twitter.com/QUWKbEiQjQ
За першими даними відомо, що у вантажівки, яка перевозила клей, відмовили гальма, через що водій не впорався з керуванням і врізався в дев'ять авто, що стояли в черзі до пункту.
Tras el choque de un camión de carga que se quedó sin frenos en la autopista #México-#Puebla llevándose a varios autos en la Caseta de Cobro de #Chalco en la localidad de San Marcos dejó 19 muertos y varios heridos. pic.twitter.com/NGjd8IXri7— Buzos de la Noticia (@BuzosNoticias) November 6, 2021
Зазначимо, це не перша така масштабна аварія, яка траплялася в Мексиці за останній час. Так, в 2 вересня недалеко від міста Сонойота зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка.
В результаті ДТП загинули 16 осіб, 22 отримали поранення.
У ЗМІ повідомили, що комерційний автобус "Expreso Interbus" на невеликій відстані наїхав на припаркований збоку асфальтової смуги причіп. Пізніше автобус лоб в лоб вдарив інший тягач, що їхав по зустрічці.
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